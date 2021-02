DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe moderadamente após fecho misto em Wall Street

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem moderadamente esta quinta-feira, depois de um fecho misto em Wall Street e com o início da pausa do Ano Novo Lunar na Ásia, que afasta alguns traders da região dos mercados.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 0,2%, tal como o FTSE 100, enquanto o DAX e o CAC seguem na linha de água.