DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe no dia das eleições presidenciais dos EUA

(DJ Bolsa)-- As praças europeias abriram em alta esta terça-feira, após uma sessão positiva nos EUA e na Ásia, numa altura em que os investidores se preparam para as eleições presidenciais dos EUA e para a possibilidade de um resultado incerto.

O índice Stoxx Europe 600 sobe 1,2%, o DAX cresce 1,3%, o CAC avança 1,4% e o FTSE 100 valoriza 1,5%.