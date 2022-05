DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa sobe no rescaldo da Fed

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta, depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ter acalmado os receios dos investidores sobre se o banco central considera subidas de taxas de juro mais elevadas nos próximos meses.

O Stoxx Europe 600 sobe 1,5%, enquanto o DAX acelera 1,9%, o CAC ganha 2% e o FTSE sobe 1,4%.