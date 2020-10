DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa subiu com avanços em relação a estímulos nos EUA

(DJ Bolsa)--As ações europeias fecharam em terreno positivo com os desenvolvimentos em relação a estímulos nos EUA.

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,6%. Em termos nacionais, o índice alemão DAX ganhou 0,1%, o francês CAC avançou 0,7% e o britânico FTSE 100 valorizou 0,7%.