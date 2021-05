DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa volátil cede ganhos no final de sessão

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam na linha de água esta terça-feira, depois de uma sessão quase sempre em terreno positivo, que trouxe de volta alguma liquidez aos mercados após o feriado em algumas das praças do continente.

O índice Stoxx Europe 600 fechou quase sem variações, enquanto o DAX somou 0,2%, o CAC e o FTSE perderam 0,3%.