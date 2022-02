DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa volta a subir com regresso do apetite pelo risco

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta sexta-feira, recuperando das fortes perdas da sessão anterior, depois de a Rússia ter lançado uma invasão em larga escala da Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 ganhou 3,3%, o FTSE 100 acelerou 3,9%, o DAX avançou 3,7% e o CAC 40 aumentou 3,6%.