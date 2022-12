DJ MERCADOS GLOBAIS: Europa, Wall Street aceleram após dados laborais dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta esta quinta-feira, enquanto Wall Street segue no verde, com as bolsas suportadas por expectativas de que a Reserva Federal dos EUA poderá abrandar as subidas das taxas de juro, depois de dados que sugeriram um arrefecimento do mercado laboral norte-americano.

O índice continental Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, enquanto o alemão DAX ganhou 1,1%, o francês CAC avanç...