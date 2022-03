DJ MERCADOS GLOBAIS: Falta de acordo entre Ucrânia e Rússia pressiona Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações da Europa abriram em queda esta terça-feira, depois de a Rússia e a Ucrânia não terem chegado a acordo para um cessar-fogo.

O Stoxx Europe 600 perde 0,3%, enquanto o DAX recua 0,8%, o CAC perde 0,7% e o FTSE ganha 0,2%.

Na Ásia, as ações subiram de forma generalizada, com o Nikkei Stock Average a subir 1,2%.