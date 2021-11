DJ MERCADOS GLOBAIS: Fed impulsiona praças europeias

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A Europa abriu em terreno positivo, esta quinta-feira, impulsionada pela decisão da Fed de encerrar um capítulo de estímulo agressivo motivado pela pandemia.

O Stoxx Europe 600 ganha 0,5%, o alemão DAX sobe 0,3%, o francês CAC acelera 0,4% e o FTSE sobe 0,3%.