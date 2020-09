DJ MERCADOS GLOBAIS: Fed, incerteza continuam a pesar sobre ações

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a rondar a linha de água, esta sexta-feira, depois de Wall Street ter caído na jornada anterior, pressionado pelo setor da tecnologia.

O Stoxx Europe 600 não apresenta variações enquanto o DAX segue igualmente estável. No CAC e no FTSE a tendência é levemente negativa.