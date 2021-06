DJ MERCADOS GLOBAIS: Ganhos tímidos marcam arranque da sessão na Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em alta leve esta segunda-feira, mas os ganhos podem ser condicionados pelos receios em torno das novas mutações da Covid-19.

O Stoxx Europe 600 acelera menos de 0,1%, enquanto o DAX sobe 0,3%, o CAC ganha 0,1% e o FTSE perde menos de 0,1%.