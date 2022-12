DJ MERCADOS GLOBAIS: Incerteza económica atira Europa para o vermelho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa após uma sessão pessimista em Wall Street, com as perspetivas das taxas de juro dos EUA a manterem um cenário de incerteza.

O Stoxx Europe 600 e o FTSE recuaram 0,6%, o CAC 40 perdeu 0,1% e o DAX caiu 0,7%.

"Tendo visto ganhos moderados nas últimas semanas, parece haver pouco apetite para conduzir os mercados a uma subida maior ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.