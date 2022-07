DJ MERCADOS GLOBAIS: Inflação elevada pressiona bolsas da Europa, EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em baixa, enquanto Wall Street segue no vermelho, numa sessão em que os investidores reagem aos dados mais elevados que o esperado da inflação dos EUA.

O Stoxx Europe 600 fechou a cair 1%, pressionado pelo setor automóvel e segurador. O DAX perdeu 1,2%, o CAC recuou 0,7% e o FTSE desvalorizou 0,7%.