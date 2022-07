DJ MERCADOS GLOBAIS: Instabilidade política, receios económicos penalizam Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caíram esta quinta-feira, com a incerteza política em Itália e as previsões sobre um crescimento económico mais fraco e uma inflação mais elevada na Zona Euro a pesarem nos mercados.

O Stoxx Europe 600 recuou 1,5%, enquanto o DAX perdeu 1,9%, o CAC recuou 1,4% e o FTSE desceu 1,6%.