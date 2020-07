DJ MERCADOS GLOBAIS: Mais-valias e nervosismo pressionam ações

(DJ Bolsa)-- As ações globais perdem terreno esta terça-feira, com os investidores a revelarem alguma ansiedade com a possibilidade de o ciclo bullish ter chegado ao fim e perante novas perspetivas económicas pouco animadoras.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 deslizou 0,6%, enquanto o alemão DAX perdeu 0,9%, o francês CAC caiu 0,7% e o britânico FTSE cedeu 1,5%.