DJ MERCADOS GLOBAIS: Maré vermelha marca arranque europeu

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram com quedas acentuadas esta quinta-feira, acompanhando as perdas em Wall Street e na Ásia.

O Stoxx Europe 600 cai 1,9%, o DAX recua 1,7%, o CAC desliza 1,7% e o FTSE perde 1,9%.