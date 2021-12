DJ MERCADOS GLOBAIS: Menos dos receios com a Ómicron animam Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram em alta, esta terça-feira, com os investidores a apostarem que a variante Ómicron causa apenas sintomas mais ligeiros do que se temia, renovando a confiança no consumo e na procura por viagens.

O Stoxx Europe 600 soma 1,4%, enquanto o alemão DAX ganha 1,5%, o francês CAC acelera 1,6% e o britânico FTSE avança 1%.