DJ MERCADOS GLOBAIS: Números da banca dos EUA animam Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram a subir esta segunda-feira, animadas pelos resultados otimistas dos bancos dos EUA, embora os responsáveis dos bancos tenham alertado que o recente stress no setor financeiro está a ensombrar as perspetivas para a economia do país.

O Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, o DAX acelera 0,5%, o CAC soma 0,4% e o FTSE ganha 0,5%.

Perante os obstáculos económicos, os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.