DJ MERCADOS GLOBAIS: Otimismo da China deixa Europa no verde

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam em alta esta segunda-feira, após um início de semana bullish na Ásia e em Wall Street.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,6%, o FTSE 100 somou 0,7%, o CAC 40 avançou 1% e o DAX ganhou 0,2%.

Os mercados asiáticos fecharam sobretudo em território positivo.