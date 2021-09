DJ MERCADOS GLOBAIS: Otimismo da recuperação anima Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em terreno positivo, enquanto os investidores avaliam os sinais mistos dos últimos dados económicos dos EUA e do mercado de ações na China.

O pan-europeu Stoxx Europe 600 ganha 0,6%, enquanto a nível nacional o CAC soma 1%, o DAX acelera 0,6% e o FTSE progride 0,3%.