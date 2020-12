DJ MERCADOS GLOBAIS: Otimismo sobre suporte orçamental impulsiona Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam maioritariamente em alta esta quarta-feira, com os investidores mais otimistas quanto ao aparecimento de um plano de estímulo orçamental nos EUA.

O Stoxx Europe 600 somou 0,3%, enquanto o alemão DAX acelerou 0,5% e o FTSE subiu 0,1%. A exceção foi o CAC, que perdeu 0,3%.