DJ MERCADOS GLOBAIS: Otimismo volta à Europa após sinais positivos na China

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram a ganhar terreno esta terça-feira, depois de os mercados asiáticos terem beneficiado com a expectativa de alívio das restrições por causa da Covid-19.

O Stoxx Europe 600 e o DAX aceleram 0,7%, enquanto o CAC sobe 0,6% e o FTSE ganha 0,2%. Na Ásia, o Nikkei somou 0,4% ao passo que o Shanghai Composite acelerou 0,7%.