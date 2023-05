DJ MERCADOS GLOBAIS: Payrolls dos EUA animam Europa a fechar a semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias subiram esta sexta-feira, assim como as praças norte-americanas, que ganham terreno após os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA mais fortes do que o esperado em abril.

O Stoxx Europe 600 ganhou 1,1%, o FTSE 100 somou 0,9%, o DAX avançou 1,4% e o CAC 40 acelerou 1,3%, depois de os payrolls dos EUA terem aumentado 253.000 em abril, acima das expectativas de 180.000.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.