DJ MERCADOS GLOBAIS: Perigo nuclear intensifica quedas na Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações da Europa enfrentam num novo dia de quedas no arranque desta sexta-feira, depois de a Ucrânia ter dito que as tropas russas bombardearam a maior central nuclear da Europa na cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia.

O Stoxx Europe 600 recua 1,2%, ao passo que o DAX e o CAC deslizam ambos 2%. O FTSE recua 1,4%.