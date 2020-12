DJ MERCADOS GLOBAIS: Perspetiva de estímulos nos EUA impulsiona ações

(DJ Bolsa)-- As ações globais seguem em alta esta segunda-feira perante o otimismo de que as negociações para estímulos orçamentais adicionais nos EUA estão a progredir e de que o lançamento das vacinas para a Covid-19 pode ajudar a conter a pandemia.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 subiu 0,6%, enquanto o alemão DAX acelerou 0,8%, o francês CAC ganhou 0,8% e o FTSE perdeu 0,3%.