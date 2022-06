DJ MERCADOS GLOBAIS: Perspetiva de recessão leva bolsas a pesadas perdas

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam no vermelho e Wall Street desce acentuadamente esta quinta-feira, com base nos receios do surgimento de uma recessão depois das subidas de taxas de juro nos EUA e na Europa.

O Stoxx Europe 600 recuou 2,5%, com perdas acentuadas nas empresas tecnológicas sensíveis às taxas de juro. O DAX perdeu 3,3%, o FTSE desvalorizou 3,1% e o CAC desceu 2,4%.