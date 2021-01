DJ MERCADOS GLOBAIS: Praças europeias fecham em queda

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias fecharam em queda, esta quinta-feira, com a falta de liquidez a ser a nota dominante do último dia de negociações de 2020.

Na Europa, o CAC e o FTSE deslizaram 0,9% e 1,3%, respetivamente, numa sessão que encerrou mais cedo devido às celebrações de Ano Novo. O índice alemão DAX esteve encerrado.