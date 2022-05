DJ MERCADOS GLOBAIS: Pressão dos EUA, inflação penalizam Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram esta terça-feira no vermelho, pressionadas por um profit warning da Snap na segunda-feira já depois do fecho em Wall Street e pelos receios persistentes com o abrandamento económico e a inflação elevada.

O Stoxx Europe 600 perde 0,8%, enquanto o DAX recua 1,1%, o CAC desliza 1,2% e o FTSE cai 0,9%.