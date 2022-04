DJ MERCADOS GLOBAIS: Promessa de estímulos na China impulsiona Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias fecharam em alta, depois de as autoridades chinesas terem prometido aumentar os estímulos para proteger a economia das paralisações geradas pelo coronavírus.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,7%, o FTSE 100 somou 0,5%, o DAX ganhou 0,8% e o CAC 40 progrediu 0,4%.