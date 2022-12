DJ MERCADOS GLOBAIS: Reabertura da China anima Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias regressaram da pausa do Natal em alta esta terça-feira, seguindo o sentimento positivo na Ásia, depois de as autoridades da China terem dito na segunda-feira que planeiam reduzir os requisitos de quarentena para quem chega ao país.

O Stoxx 600 ganha 0,5%, o Dax acelera 0,8% e o CAC sobe 1,1%. Os mercados financeiros do Reino Unido continuam encerrados esta terça-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.