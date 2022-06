DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios de estagflação pressionam ações dos EUA na abertura

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa, prolongando uma série de sessões de negociação volátil, num momento em que os investidores avaliam o outlook sombrio para a economia global e aguardam por dados decisivos.

O S&P 500 recua 0,5% esta quarta-feira, enquanto o Dow Jones Industrial Average desce 0,6% e o Nasdaq 100 perde 0,1%.