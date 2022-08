DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios de recessão, geopolítica voltam a penalizar ações

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam em alta moderada, enquanto Wall Street segue em baixa, depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter alertado para uma recessão no Reino Unido e de a China ter lançado exercícios militares ao largo de Taiwan.

O Stoxx Europe 600 subiu 0,2%. A nível nacional, o DAX e o CAC somaram 0,6% e o FTSE avançou menos de 0,1%.