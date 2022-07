DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios de recessão penalizam índices na Europa, Wall Street

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias terminaram a sessão no vermelho, enquanto as ações de Wall Street seguem também em baixa, penalizadas pelos receios de uma recessão global.

O índice Stoxx Europe 600 recuou 1,5%. A nível nacional, o DAX desvalorizou 1,7%, o CAC perdeu 1,8% e o FTSE desceu 2%.