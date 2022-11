DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios sobre China, OPEP pressionam Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram com receios sobre novas restrições do coronavírus na China e aumentos das taxas de juro, além de especulações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEP, poderá aumentar a oferta de petróleo em breve.

O Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 caíram 0,1%, o CAC 40 cedeu 0,2% e o DAX recuou cerca de 0,4%.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...