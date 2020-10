DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios sobre coronavírus pressionam Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta quarta-feira, pois os receios com o ressurgimento dos casos de coronavírus na região e a incerteza sobre as perspetivas de novas medidas de estímulo nos EUA continuam a pressionar o sentimento dos mercados.

O Stoxx Europe 600 caiu 1,3%, o DAX deslizou 1,4%, o FTSE 100 recuou 1,9% e o CAC-40 perdeu 1,5%.