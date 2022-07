DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios sobre economia, inflação penalizam Europa

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus fecharam com perdas acentuadas, enquanto Wall Street segue em baixa, numa sessão em que os receios sobre a inflação e a economia afetaram os investidores em ambos os lados do Atlântico.

O Stoxx Europe 600 desceu 2,1%, enquanto o DAX desvalorizou 2,9%, o CAC recuou 2,7% e o FTSE perdeu 2,9%.