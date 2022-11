DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios sobre guerra na Ucrânia, inflação pressionam Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuaram esta quarta-feira, uma vez que os receios de uma escalada na guerra na Ucrânia e os dados da inflação do Reino Unido acima do previsto pesaram sobre o sentimento do mercado.

O Stoxx Europe 600 cedeu 0,9%, enquanto o FTSE 100 deslizou 0,3%, o DAX perdeu 1% e o CAC 40 caiu 0,5%.

"Os mercados europeus sofreram hoje, abrindo em baixa com as notí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.