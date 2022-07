DJ MERCADOS GLOBAIS: Receios sobre recessão voltam a pressionar Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os receios sobre a recessão global ensombram as ações europeias esta sexta-feira, colocando as praças em terreno negativo pelo terceiro dia consecutivo.

O Stoxx Europe 600 perde 0,3%, enquanto a bolsa de Frankfurt cai 0,2%. Paris e Londres recuam ambas 0,1%.