DJ MERCADOS GLOBAIS: Regresso dos receios motiva abertura em queda na Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam no arranque desta quarta-feira, depois de Wall Street ter caído pelo segundo dia consecutivo após dados económicos terem gerado receios sobre as perspetivas para os lucros das empresas.

O Stoxx Europe 600 recua 0,6%, enquanto o DAX cede 1%, o CAC perde 0,5% e o FTSE desliza 0,3%.