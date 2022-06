DJ MERCADOS GLOBAIS: Reunião extraordinária do BCE impulsiona Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias registam ganhos na abertura desta quarta-feira, antes de uma reunião decisiva de política monetária da Reserva Federal dos EUA, que os investidores preveem que possa incluir o maior aumento das taxas de juro desde 1994.

O Stoxx Europe 600 soma 0,6%, o DAX soma 1%, o CAC acelera 1,1% e o FTSE ganha 0,5%.