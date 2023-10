DJ MERCADOS GLOBAIS: Riscos geopolíticos pressionam Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias arrancaram em baixa esta segunda-feira, devido aos receios sobre o recente aumento das yields dos Treasurys e a potencial escalada do conflito no Médio Oriente.

O Stoxx, o DAX e o FTSE perdem 0,2%, enquanto o CAC desliza 0,1%.

As ações devem voltar a ver uma "pressão de venda" com a subida das yields após os traders bearish ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.