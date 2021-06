DJ MERCADOS GLOBAIS: S&P 500 abre em alta; deve prolongar ganhos semanais

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, mostrando uma renovação da confiança na expansão económica global.

O S&P 500 sobe 0,2% depois de ter registado um máximo recorde no fecho do dia anterior pela 30ª vez em 2021. O Dow Jones Industrial Average sobe 0,6% e o Nasdaq Composite Index avança 0,2%.