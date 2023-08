DJ MERCADOS GLOBAIS: Subida das yields pressiona ações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias encerraram em baixa esta quinta-feira, enquanto nos EUA, os mercados de ações seguem mistos com a subida das yields dos Treasurys a 10 anos, que voltam a subir depois de terem encerrado no nível mais elevado desde 2008, uma subida que está a preocupar Wall Street sobre o potencial impacto nas ações.

As yields têm sido impulsionadas sobretudo pela robustez da economia dos EUA ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.