DJ MERCADOS GLOBAIS: Subida do desemprego pressiona EUA

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA seguem no vermelho quinta-feira, pressionados depois de os novos pedidos de subsídio de desemprego terem registado a primeira subida semanal desde março.

O Dow Jones Industrial Average cai 75 pontos, ou 0,3%, enquanto o S&P 500 desde 0,3% e o Nasdaq Composite recua 0,9%.