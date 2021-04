DJ MERCADOS GLOBAIS: Suspensão da vacina da J&J afeta ações

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- A cautela domina os mercados de ações europeus no arranque desta quarta-feira, com os traders a avaliarem o impacto da suspensão das vacinas da Johnson & Johnson.

O Stoxx Europe 600 soma 0,1%, assim como o DAX. Já o CAC acelera 0,3% e o FTSE perde 0,1%.