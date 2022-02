DJ MERCADOS GLOBAIS: Tensão geopolítica penaliza Europa

(DJ Bolsa)-- As ações europeias prosseguem no vermelho esta segunda-feira, com as crescentes tensões entre a Rússia e a Ucrânia a levarem os investidores a avaliarem a possibilidade de eclosão de uma guerra na Europa.

Na Europa, o Stoxx Europe 600 perdeu 1,8%, pressionado pelo setor da banca e das empresas de viagens e lazer. O DAX recuou 2%, o CAC cedeu 2,3% e o FTSE deslizou 1,7%.