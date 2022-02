DJ MERCADOS GLOBAIS: Tensão na Ucrânia volta a pressionar Europa

(DJ Bolsa)-- As ações globais recuam depois de as autoridades ocidentais terem dito que não estavam a ver uma redução militar na fronteira ucraniana, apesar das alegações de retirada de tropas por parte de Moscovo.

Nos mercados de ações europeus, o tom foi de queda, com o Stoxx Europe 600 e o DAX a cederem 0,7%, o CAC a cair 0,3%, enquanto o FTSE perdeu 0,9%.