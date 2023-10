DJ MERCADOS GLOBAIS: Tensão no Médio Oriente pressiona Europa

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As bolsas europeias fecharam a semana no vermelho, com os investidores preocupados com uma possível escalada das hostilidades no Médio Oriente e com subidas das taxas de juro.

O Stoxx Europe 600, FTSE, CAC, DAX e outros mercados europeus caíram mais de 1%.

Nos EUA, o Dow, o S&P 500 e o Nasdaq também perdem terreno.

O Brent ganha ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.