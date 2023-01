DJ MERCADOS GLOBAIS: Travão ao crescimento na China coloca Europa no vermelho

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em baixa esta terça-feira, com os traders a digerirem novos dados da China que mostraram um forte abrandamento económico.

O Stoxx, o DAX e o CAC recuam todos 0,2%, enquanto o FTSE perde 0,1%.

A economia da China cresceu a um dos ritmos mais lentos em décadas no ano passado, com os vários confinamentos a pressionarem a atividade ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.