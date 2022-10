DJ MERCADOS GLOBAIS: Turbulência marca abertura europeia

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias abriram em baixa esta quarta-feira, prolongando a tendência descendente do dia anterior, uma vez que persiste a preocupação sobre a turbulência no mercado de dívida do Reino Unido e sobre o ritmo de restrição da Reserva Federal dos EUA.

O Stoxx Europe 600 cai 0,9%, assim como o DAX, enquanto o CAC perde 0,6%. O FTSE desliza 0,3%, após a notí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.